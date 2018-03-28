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Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину
Скандал вокруг отравления Скрипаля играет на руку Украине, считает нардеп
Президент РФ Владимир Путин может отказаться от Донбасса уже к осени нынешнего года из-за усилившегося давления Запада на Россию, в частности из-за ситуации вокруг отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и высылки российских дипломатов из ряда стран.
Такое мнение высказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
"К сожалению, мы до сих пор так и не понимаем, где та черта, за которой Путин будет считать неприемлемыми те репутационные и экономические потери, которые несет Россия из-за агрессии на Донбассе. Мы понимаем, что в ближайшее время россиянам предложат еще туже затянуть пояса. Сегодня у Путина есть карт-бланш на обозримый период действий. Но мы также понимаем, что есть недовольство санкциями в ближайшем окружении Путина, это должно как минимум настораживать", – рассказал нардеп.
Тымчук считает, что Запад теперь по-настоящему взялся за Россию, и вопрос ухода Путина из Украины стал еще более актуален.
"В данной ситуации, как бы цинично это ни звучало, скандал вокруг дела Сергея Скрипаля играет нам на руку. Теперь уже не просто Украина давит на западные страны, чтобы продлевать и углублять санкции против РФ – включаются более серьезные игроки, в первую очередь Великобритания, которая остается европейским зубром. В этой ситуации вопрос о том, как долго Путин будет играть в свои кровавые игры на Донбассе, остается открытым. Я не исключаю, что если мы увидим усиление санкций против Российской Федерации и вполне ожидаемое падение уровня жизни, углубление социально-экономического кризиса, то Путин уже где-то к осени может прийти к мысли, что нужно сворачивать эту авантюру (войну на Донбассе. – Ред.)", – объяснил он.
Нардеп не питает иллюзий на скорое освобождение оккупированного Крыма, но считает, что "Путин может попытаться отбить существующие санкции и вернуть репутационные потери хотя бы на направлении Донбасса и облегчить себе этим жизнь".
Как писало издание Time со ссылкой на источнике в Кремле, Путин якобы готов пойти на уступки по Донбассу. Отмечается, что президент РФ готов согласиться на контроль Донбасса временной международной администрацией.
В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский указал на проблемы Путина по Украине и считает, что он сейчас в очень сложно положении. Он объяснил, почему Кремль не пойдет на большую войну против Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, война, осень, Тымчук
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