«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

28.03.2018 07:45

Главарь «ДНР» Александр Захарченко во время прямой линии заявил о победе над ВСУ.

Так, он подчеркнул: «Мы на самом деле уже победили, просто официально объявить этого не можем».

При этом он уточнил, что боевики украинским военным «сломали дух ихний, ихнюю душу».

Также, он подчеркнул: «Это и есть самая главная победа».

Источник: https://donpress.com