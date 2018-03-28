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«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ
28.03.2018 07:45
Главарь «ДНР» Александр Захарченко во время прямой линии заявил о победе над ВСУ.
Так, он подчеркнул: «Мы на самом деле уже победили, просто официально объявить этого не можем».
При этом он уточнил, что боевики украинским военным «сломали дух ихний, ихнюю душу».
Также, он подчеркнул: «Это и есть самая главная победа».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, Захарченко
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