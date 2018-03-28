«Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины

28.03.2018 13:40

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что «армия ОРДО» способна достичь пределов центральных областей Украины и захватить их.

Так, главарь боевиков заявил о сигнале Вашингтона, который мог в случае одобрения большой войны спровоцировать наступление «ДНР» вглубь Украины. Он уточнил: «Если бы хозяева в Вашингтоне дали команду „фас“, то мы бы уже встречались с вами не здесь, а где-то подальше к центру Украины».

При этом пока он рассчитывает на захват территории всего Донбасса, отметив, что контроль Украины над свободной его частью является «временным».

Источник: https://donpress.com