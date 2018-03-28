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Архив - Донецкая область

В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома

28.03.2018 11:30
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В Горловке и Докучаевске обстрелами повреждены жилые дома

Оккупированный поселок Зайцево попал под обстрел, в результате чего поврежден жилой дом.

«И.о. главы горловской городской администрации» Иван Приходько отметил: «В Зайцево в результате непрямого попадания снаряда калибра 122 мм поврежден дом».

По данным представительства «ДНР» в СЦКК режима прекращения огня, в результате обстрелов также поврежден дом в оккупированном Докучаевске.

Информация о пострадавших уточняется.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, Докучаевск, обстрелы
 
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