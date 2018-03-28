- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?07:48
- За сутки российско-оккупационные 54 раза нарушили перемирие на Донбассе07:29
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО16:38
- «Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти15:02
- «Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины13:40
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
«Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти
Оккупационная «власть» ОРДО активно обсуждает смену действующего главаря боевиков.
Так, среди причин называются победа Путина на президентских выборах в России, а также запрос на, «светлое будущее республики».
Тelegram-канал «Донецкий Абориген» сообщает, что активнее всего по этому поводу строит свои воображения «представитель совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников.
По словам источника, «аппаратная власть и кадровые назначения кружат голову Трапезникову».
При этом у него возникла уверенность, что в случае отстранения главаря боевиков Захарченко от занимаемой должности он, являясь первым замом, вхожим во все московские кабинеты, который уже успел выслужиться во внутренней политике, автоматически займет место главного террориста региона.
Вторым по списку кандидатом, как отмечает источник, на должность руководителя «республики» является Денис Пушилин.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, Захарченко
- Новые подробности кровавого обстрела Еленовки: под удар попали не только авто с людьми, но и жилые дома
- Отличные новости с оккупированной части Донецкой области
- Раскрыт тайный план переписи, которую затеяли ДНРовцы
- В "ДНР" заявили, что у них погибло и ранено более 10 тыс. человек
- В «ДНР» для усиления «эффективности работы» прибыли офицеры Генштаба ГРУ России
- Резонансный приговор украинскому генералу: Муженко выступил с заявлением
- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?07:48
- За сутки российско-оккупационные 54 раза нарушили перемирие на Донбассе07:29
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
- Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО16:38
- «Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти15:02
- «Спікер від Бога»: Захарченко поделился планами «захвата» центра Украины13:40
- Путин может уйти с Донбасса уже осенью: Тымчук назвал причину13:00
- Пограничники сообщили о провокации на КПВВ под Мариуполем12:15
- Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе11:45
- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?07:48
- За сутки российско-оккупационные 54 раза нарушили перемирие на Донбассе07:29
- На снимках поверхности Луны нашли колесо22:25
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- «Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим21:05
- Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон20:47
- Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ20:30
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Известны детали личной жизни «женщины-офицера ДНР» Эллины Борозенной