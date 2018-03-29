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Архив - Донецкая область

Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"

29.03.2018 13:00
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Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"

Афера с решением главаря "ДНР" Александра Захарченко отключить украинскую связь оператора "МТС-Vodafone" на оккупированном Донбассе принесла руководству "ДНР" 42-60 миллионов российских рублей, или от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.

Информацию об этом сообщает организация "Донецкий институт информации", публикуя аналитический доклад, проливающий свет на структуру огромной аферы на оккупированном Донбассе, передает dialog.ua.

Стало известно, что руководство "ДНР" смогло аккумулировать в течение 2 последних месяцев огромную прибыль после продажи 500 тысяч "стартовых пакетов" собственного мобильного оператора "Феникс". Более того, Захарченко сможет заработать еще большую прибыль после поступления платежей абонентской платы и платы за услуги. В отчете отмечается, что связь пропала 11 января - боевики обвиняли в пропаже сигнала украинскую сторону и повреждение линии.



Теги: Донбасс, связь, МТС, Vodafone, афера, мобильная связь, ДНР, Захарченко
 
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