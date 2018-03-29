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Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко
Указ “главаря” «ДНР» Александра Захарченко, который ввел запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию, вызвал множество обсуждений среди жителей Донбасса, сообщает news.dn.ua.
Возмутивший местное население указ откорректировали, введя в него исключительную меру в виде письменного разрешения начальства для любого работника бюджетной организации для поездки через линию соприкосновения.
Теперь бюджетников заставляют подписывать ознакомительный лист, о том, что те работники, которые хотят выехать в Украину, должны спрашивать письменного разрешения у своего начальства.
Если проанализировать сложившуюся ситуацию, то фактически, получается, что главарь боевиков, своим «указом» ввел в действие нормы, которые создают ничто иное как юридическую коллизию. Конечно же, о существовании правового поля на оккупированных территориях можно развести полемику, и в итоге правильной окажется точка зрения, согласно которой правового поля в «ДНР» не существует. Но все же людям, под дулами автоматов, приходится выполнять требования боевиков. Теперь разберемся, что же подразумевает сложившаяся юридическая коллизия?
С юридической точки зрения, запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию можно классифицировать только лишь как меру пресечения. Вуголовно-процессуальном праве – это принудительные меры, временно ограничивающие права личности, применяемые органами дознания, следователем и судом к обвиняемым, в исключительных случаях к подозреваемым при наличии предусмотренных в законе оснований с целью лишить их возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения приговора.
Следовательно, главарь боевиков, своим указом приравнял статус бюджетников к статусу подсудимого или подозреваемого. Почему именно так – можно объяснить на пальцах. Если бы так называемые «республики» были самостоятельными субъектами внешней и внутренней политики, могли бы официально определять нормы законодательства и пропускного режима на своих границах – тогда другое дело, данный указ имел бы юридическую силу. Но сегодня, у многих жителей временно оккупированных территорий сложилась ситуация, когда человек имеет украинский паспорт, прописку в так называемой «серой зоне», а место работы осталось прежнее.
К примеру, в юридическую компанию «Правоград» регулярно обращаются шахтеры и работники других предприятий, которые ранее были частными, а потом стали «национализированными». Все работники автоматически стали бюджетниками, им не предоставили совсем никакого выбора. Эти люди стали жертвами обстоятельств, ведь любят Украину всем сердцем, в мирных украинских городах живут их родственники, но они не могут выехать из-за запрета главаря боевиков. Сегодня эти люди ужесамоорганизовались и готовятся к коллективному иску против Александра Захарченко. По словам возмущенных бюджетников, они готовы пройти в судебном порядке все необходимые международные инстанции, чтоб отстоять свое право свободно ездить на подконтрольную Украинетерриторию.
Теги: Украина, Донбасс, иск, указ, ДНР, боевики, шахтеры, Захарченко, бюджетники
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