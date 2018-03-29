Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко

29.03.2018 17:21

Указ “главаря” «ДНР» Александра Захарченко, который ввел запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию, вызвал множество обсуждений среди жителей Донбасса, сообщает news.dn.ua.

Возмутивший местное население указ откорректировали, введя в него исключительную меру в виде письменного разрешения начальства для любого работника бюджетной организации для поездки через линию соприкосновения.

Теперь бюджетников заставляют подписывать ознакомительный лист, о том, что те работники, которые хотят выехать в Украину, должны спрашивать письменного разрешения у своего начальства.

Если проанализировать сложившуюся ситуацию, то фактически, получается, что главарь боевиков, своим «указом» ввел в действие нормы, которые создают ничто иное как юридическую коллизию. Конечно же, о существовании правового поля на оккупированных территориях можно развести полемику, и в итоге правильной окажется точка зрения, согласно которой правового поля в «ДНР» не существует. Но все же людям, под дулами автоматов, приходится выполнять требования боевиков. Теперь разберемся, что же подразумевает сложившаяся юридическая коллизия?

С юридической точки зрения, запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию можно классифицировать только лишь как меру пресечения. Вуголовно-процессуальном праве – это принудительные меры, временно ограничивающие права личности, применяемые органами дознания, следователем и судом к обвиняемым, в исключительных случаях к подозреваемым при наличии предусмотренных в законе оснований с целью лишить их возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения приговора.

Следовательно, главарь боевиков, своим указом приравнял статус бюджетников к статусу подсудимого или подозреваемого. Почему именно так – можно объяснить на пальцах. Если бы так называемые «республики» были самостоятельными субъектами внешней и внутренней политики, могли бы официально определять нормы законодательства и пропускного режима на своих границах – тогда другое дело, данный указ имел бы юридическую силу. Но сегодня, у многих жителей временно оккупированных территорий сложилась ситуация, когда человек имеет украинский паспорт, прописку в так называемой «серой зоне», а место работы осталось прежнее.

К примеру, в юридическую компанию «Правоград» регулярно обращаются шахтеры и работники других предприятий, которые ранее были частными, а потом стали «национализированными». Все работники автоматически стали бюджетниками, им не предоставили совсем никакого выбора. Эти люди стали жертвами обстоятельств, ведь любят Украину всем сердцем, в мирных украинских городах живут их родственники, но они не могут выехать из-за запрета главаря боевиков. Сегодня эти люди ужесамоорганизовались и готовятся к коллективному иску против Александра Захарченко. По словам возмущенных бюджетников, они готовы пройти в судебном порядке все необходимые международные инстанции, чтоб отстоять свое право свободно ездить на подконтрольную Украинетерриторию.