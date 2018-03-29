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Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?

29.03.2018 07:48
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Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?

Временно оккупированный Донецк вчера несколько часов содрогался от мощных исходящих обстрелов. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

Местные жители предполагают, что боевики используют САУ. Особенно интенсивны обстрелы в Петровском районе города.

«Донецк С 21.30 уже третий исходящий, похоже на САУ, скорее всего с переезда на Петровский машзавод», — пишут пользователи.
«21.48 Еще один исходящий, приземления не слышу», — отмечают очевидцы.
«21.47 Донецк Бирюзова услышали 4 раза мощно», — добавил еще один автор.

При этом в указанном направлении выехала скорая помощь. «Скорая помчалась на Петровку с сиреной», — сообщают очевидцы.
При этом жители оккупированных территорий отмечали передвижение САУ. В частности, орудия были замечены в Макеевке. «22:09 САУ «Гвоздика"в сопровождении легковушки с мигалками мимо медучилища в сторону Восточного в Макеевке», — написал местный житель.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, Петровский район, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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