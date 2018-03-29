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Архив - Донецкая область

«МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»

29.03.2018 20:51
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«МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»

Акционеры коксохимического завода «Донецккокс» на общем собрании 29 марта решили ликвидировать предприятие. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу группы «Метинвест» Рината Ахметова.

Причины ликвидации юридического лица журналистам не прокомментировали.

По данным издания, предварительно в 2017 году по сравнению с 2016 годом «Донецккокс» сократил убыток в 11 раз до 2,504 млн гривен.

«Донецккокс» находится на подконтрольной боевикам территории Донецкой области. На предприятии введено так называемое внешнее управление «ДНР» с марта 2017 года.



Теги: Донбасс, Ахметов , Донецкая область, ликвидация, предприятие, акционерное общество, Метинвест, ДНР, боевики
 
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