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“Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС
Украинские спецслужбы ликвидировали в Киеве преступную группировку, специализирующуюся на поддельных документах. Ее члены помогали террористам “Л/ДНР” уезжать подальше от “русского мира”, который они построили на Донбассе. О совместной с полицией спецоперации в Facebook рассказала пресс-служба СБУ, передает “Диалог.UA”.
Отмечается, что группировка обеспечивала различных граждан паспортами одной из стран Ближнего Востока для “легализации” в Евросоюзе. Примечательно, что среди ее клиентов оказалось много любителей “русского мира” из террористических “Л/ДНР”.
“Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа”, - рассказали в СБУ, уточнив, что в ходе спецоперации были арестованы 3 членов данной группировки. В местах их проживания уже проведены обыски. Сотрудниками спецслужб были обнаружены поддельные документы, заготовки и техника для их создания, значительное количество наличности, а также, что примечательно, внушительный арсенал оружия и боеприпасов.
В отношении преступников заведено уголовное дело по статье 332 УК Украины. Задержанным грозят внушительные тюремные сроки.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, оружие, ЕС, документы, СБУ, ДНР, ЛНР, террористы
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