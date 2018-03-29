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Под Одессой произошло серьезное ЧП с грузовым поездом: фото с места аварии
В Черноморске, Одесской области, 28 марта на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельсов маневровый локомотив и вагоны, груженные зерном. Об этом сообщает на своей странице в Facebook директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, передает apostrophe.ua.
"Вчера на Ильичевском зерновом терминале произошла очень серьезная и одновременно знаковая авария. На частной подъездной колее был сформирован частной структурой грузовой поезд, частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических кинолент", - пишет он.
По словам Рязанцева, в результате инцидента жертв нет.
"На фоне систематических разговоров о допуске "частной тяги" на инфраструктуру железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с гружеными вагонами зерном говорит явно не в пользу нововведения. Сегодня в стране около двух тысяч маневровых локомотивов вне управления УЗ. Уровень их учета и контроля за использованием, безопасностью их движения, состоянием и квалификацией локомотивных бригад на катастрофически низком уровне", - отметил он.
Также, по словам чиновника "Укрзализныци", водитель за рулем авто более контролируемый, чем специалист по управлению маневровым локомотивом, каждый из которых весом равен двум танкам.
"Вот и представьте себе 4000 танков, это 40 танковых полков, которые на принципах самоконтроля и самоупорядочения носятся страной. А еще и с нашей ментальностью. А теперь еще один шаг воображения. Магистральный локомотив с 50-ю вагонами по 90 тонн каждый - это почти 5 000 тонн, которые движутся на скорости пусть даже 60 км/час. В такой ситуации, как сегодня, - это цунами. А может стать объективной реальностью, на которую мы не будем иметь влияния", - сделал вывод Рязанцев.
Теги: Донбасс, Одесса, поезд, авария, Укрзализниця, ЧП, грузоперевозки
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