Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками

29.03.2018 14:42

Российские оккупанты и боевики "ДНР" продолжают грабить Донбасс и резать на металлолом оборудование шахт и предприятий, вывозя в грузовиках и КамАЗах груды металла на территорию России. Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя фотографии и свидетельства вывоза частей разрушенного экономического потенциала Донбасса в РФ, передает dialog.ua.

Один из пользователей опубликовал фотографию вывозящего груду порезанного оборудования груженого доверху КамАЗа с металлоломом в Ростовской области России на границе с Украиной.

Пользователь пишет, что в РФ вывозится не обычный металлолом, а уничтоженное оборудование предприятий.

Еще один пользователь из Макеевки в комментарии добавил, что лично наблюдал вывоз оборудования с шахты.

"На районе пару недель назад возили в течение дня резаное шахтное оборудование, явно на металл, но было и такое", - написал он.