Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений

29.03.2018 17:01

Пресс-центр штаба АТО сообщает об исчезновении украинского военнослужащего в воинском подразделении сил Антитеррористической операции. Об этом сообщается на странице пресс-центра в Facebook, передают novosti.dn.ua.

«Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры», – говорится в сообщении штаба.