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Архив - Донецкая область

В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе

29.03.2018 11:20
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В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе

На Донбассе, в районе проведения антитеррористической операции, уничтожено очередное авто боевиков незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщается на странице "Повернись живим" в Facebook. Там же опубликовано фото уничтожения УАЗа, передает apostrophe.ua.

По понятным причинам точное место и время съемки не называется.

"Это - УАЗ боевиков, изготовлен в российском городе Ульяновск. В том же городе, где находится ППД 31-й бригады ВДВ РФ. Именно это подразделение убивало наших ребят под Иловайском. До сих пор продолжает попытки оккупировать Украину. Мы не кровожадные. Просто мы на своей земле", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, уничтожение, автомобиль, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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