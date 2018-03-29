- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений17:01
ВСУ подтвердили готовность к Пасхальному перемирию
Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период Пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018 года. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр Штаба АТО, передает 62.ua.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Пресс-центр штаба АТО напоминает, что все договоренности о прекращении огня силами АТО придерживались неукоснительно. В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Луганская область, Пасха, перемирие, АТО, боевики, ВСУ
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів21:19
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс20:33
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Запер детей, а сам спасся: родственники погибших в Кемерово узнали, кто закрыл кинозал. ВИДЕО19:51
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей