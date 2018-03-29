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Архив - Донецкая область

ВСУ подтвердили готовность к Пасхальному перемирию

29.03.2018 16:22
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ВСУ подтвердили готовность к Пасхальному перемирию

Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период Пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018 года. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр Штаба АТО, передает 62.ua.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба АТО напоминает, что все договоренности о прекращении огня силами АТО придерживались неукоснительно. В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Луганская область, Пасха, перемирие, АТО, боевики, ВСУ
 
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