Жители Донецка в поисках качественной муки для пасхальных куличей к празднику

29.03.2018 15:59

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка готовятся печь пасхальные куличи к празднику. В соцсетях дончане обсуждают, какая мука – качественная, и где она продается, передает dnews.dn.ua.

«Где в Донецке можно купить качественную белую муку?», – пишет автор поста Хелен.

Жители Донецка называют несколько приемлемых вариантов:

Ирина: «Мне нравится мука "Безымянная" в пакетах по 5 кг. Белая, хорошо поднимается»;

Николай: «Очень много пеку, некачественной не встречал. Но если хотите "выпендриться", то купите "Алтайскую" или "Пудофф". Дорого и пафосно»;

Валентина: «Меня "Урожай" вполне устраивает, отличные пироги получаются»;

Ольга: «Аналогично: покупаю в "Первом республиканском", высший сорт, "Урожаю" не изменяю, пеку все и часто»;

Алеся: «И мне нравится "Урожай", в "Семерочке" она по 30 руб. (13,9 грн по местному курсу)»;

Наталия: «А у меня и на гуманитарской отличные пироги и торты получаются»;

Юля: «В "Караване" на Донском – "Урожай"».

Многие считают лучшим вариантом муку «Еленовская», и отмечают, что продается она в супермаркетах:

Юлия: «Мне "Еленовская" нравится и нравилась всегда»;

Оксана: «А каким вашим ожиданиям не соответствует мука с полок супермаркета/рынка? Покупаю "Урожай" и "Еленовскую", пеку изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного теста. Никаких нареканий. Влажность может быть разная, это да, нужно подстраиваться. Но так с любой мукой»;

Лариса: «Беру "Еленовку", постоянно – все отлично»;

Татьяна: «Самая лучшая мука – это "Еленовская"»;

Игорь: «По-моему, всегда считалась хорошей мукой "Еленовская"».

Есть и негативный отзыв. «Покупала высший сорт "Еленовскую": плывет, тесто темного цвета получилось. Больше не покупаю», – пишет Ирина.

Также дончане отмечают, что хорошая мука – «Макфа», купить ее можно в супермаркетах и на оптовых базах, однако цена на нее достаточно высокая:

Денис: «"Макфа" на оптовой базе, Мирный»;

Мэрри: «"Макфа". Хорошая цена в "Караване", на Крытом есть (есть безумная, а есть адекватная цена), на базах возле мясокомбината»;

Елена: «"Макфа", "Амстор", Ильича».

Эдуард: «Если для пасхальных куличей, то я использую "Макфа". Дорогая, но качественная».