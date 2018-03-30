Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе

30.03.2018 07:12

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приветствует решение сторон в Донбассе соблюдать «пасхальное» перемирие. Об этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил сегодня на пресс-брифинге в Донецке.

«Мы приветствуем намерение сторон снова подтвердить приверженность режиму прекращения огня, который начнется в 00:01 следующей ночью», — сказал Хуг.

Он подчеркнул, что СММ будет и в дальнейшем продолжать работу по наблюдению за соблюдением режима тишины.

Источник: https://donpress.com