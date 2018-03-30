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Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе
30.03.2018 07:12
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приветствует решение сторон в Донбассе соблюдать «пасхальное» перемирие. Об этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил сегодня на пресс-брифинге в Донецке.
«Мы приветствуем намерение сторон снова подтвердить приверженность режиму прекращения огня, который начнется в 00:01 следующей ночью», — сказал Хуг.
Он подчеркнул, что СММ будет и в дальнейшем продолжать работу по наблюдению за соблюдением режима тишины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, перемирие, ОБСЕ
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