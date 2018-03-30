- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ
Представители украинской власти не видят сигналов о том, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на уступки, которые позволят прекратить войну на Донбассе.
Об этом они сообщили "Апострофу".
Так, депутат от фракции "Самопомич", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух уверен, что Украина должна освобождать территории без учета условий России и без привлечения миротворцев.
"Я не верю в добрые намерения Путина и в то, что он готов идти на компромиссы. У меня на сегодня нет убеждения, что миротворцы обеспечат мир на Донбассе и вернут нам эту территорию", - говорит нардеп.
Похожее мнение выразил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Мне кажется, это преувеличено относительно готовности Путина к уступкам по Донбассу. Я пока не вижу объективных сигналов", - заявил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война, АТО
- Путин отправился в Сирию "не потому, что он сильный, а потому, что он слабый" - обозреватель The Washington Post
- Военный эксперт рассказал, что заставит Путина уйти из Украины
- Больше не мачо, - политолог о Путине
- Мнение: Путин будет торговаться за Донбасс уже с преемником Обамы
- Порошенко жестко ответил Путину: "Нет никаких братских народов во время войны"
- "Запад договорился с Путиным о сдаче Крыма, а Донбасс возник спонтанно" - эксперт (ВИДЕО)
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов18:20
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга