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Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме
С начала апреля переселенцы смогут в онлайн-режиме зарегистрироваться для участия в программе «Доступное жилье» .
Фонд правления «Держмолодьжитло» утвердил образцы заявления-анкеты и других документов (для представления онлайн) о намерении получить государственную поддержку для приобретения доступного жилья, сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что сервис станет доступен на официальных сайтах региональных управлений Фонда.
В Фонде отметили: «Достаточно, руководствуясь инструкциями, заполнить несколько документов по образцам, которые будут представлены на сайте, и отправить пакет заявлений с использованием с непосредственно через сайт или электронной почте, — говорится в сообщении. — Перед введением нового сервиса на сайте каждого регионального управления Фонда будут дополнительно предоставлены подробные разъяснения для пользователей».
Кроме того, сохраняется возможность личной подачи документов в региональных управлениях «Держмолодьжитло».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, жилье, апрель, переселенцы
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- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
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