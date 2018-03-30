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Архив - Донецкая область

Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме

30.03.2018 17:00
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Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме

С начала апреля переселенцы смогут в онлайн-режиме зарегистрироваться для участия в программе «Доступное жилье» .

Фонд правления «Держмолодьжитло» утвердил образцы заявления-анкеты и других документов (для представления онлайн) о намерении получить государственную поддержку для приобретения доступного жилья, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что сервис станет доступен на официальных сайтах региональных управлений Фонда.

В Фонде отметили: «Достаточно, руководствуясь инструкциями, заполнить несколько документов по образцам, которые будут представлены на сайте, и отправить пакет заявлений с использованием с непосредственно через сайт или электронной почте, — говорится в сообщении. — Перед введением нового сервиса на сайте каждого регионального управления Фонда будут дополнительно предоставлены подробные разъяснения для пользователей».

Кроме того, сохраняется возможность личной подачи документов в региональных управлениях «Держмолодьжитло».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, жилье, апрель, переселенцы
 
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