В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»

30.03.2018 11:00

С 30 марта с 00:01 в зоне АТО начало действовать «Пасхальное перемирие», о котором ранее договорились стороны в Трехсторонней контактной группе.

В пресс-службе СММ ОБСЕ отмечают, что ТКГ подтверждает приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 30 марта.

В ОБСЕ отмечают: «ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; отказа от наступательных действий и разведывательных операций; неприменения огня, включая ответный огонь; в частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения».

Источник: https://donpress.com