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«Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной

30.03.2018 07:05
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«Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной

До всех подразделений боевиков «ДНР» доведен приказ о полном прекращении огня с 30 марта.

Так, в «оперативном командовании ДНР» заявили: «В целях качественного выполнения решения контактной группы в Минске о прекращении огня с 00.00 30 марта 2018 года во всех подразделениях «Народной милиции ДНР» доведен приказ начальника управления «О соблюдении режима прекращения огня» в период «пасхального перемирия».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР
 
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