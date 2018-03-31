Как переселенцам получить бесплатную правовую помощь

31.03.2018 15:26

Всем гражданам Украины статья 59 Конституции гарантирует право на бесплатную профессиональную правовую помощь в случаях, установленных законом. Это касается и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщают юристы на сайте fdu.org.ua



Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О бесплатной правовой помощи" право на получение бесплатной первичной помощи имеют все лица, пребывающие под юрисдикцией Украины.



Право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют лишь некоторые категории лиц, среди которых:



внутренне перемещенные лица;

граждане Украины, которые обратились с заявлением о постановке их на учет как внутренне перемещенных лиц.



Что такое первичная правовая помощь



Первичная правовая помощь заключается в информировании лица о его правах и свободах, порядке их реализации, порядке восстановления в случае их нарушения, порядке обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.



Бесплатная первичная правовая помощь включает следующие виды правовых услуг:



предоставление правовой информации;

предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.



Что такое вторичная правовая помощь



Вторичная правовая помощь заключается в создании равных возможностей для доступа лиц к правосудию.



Бесплатная вторичная правовая помощь включает следующие виды правовых услуг:



защита, в том числе в суде;

осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

составление документов процессуального характера.

Внутренне перемещенные лица имеют право бесплатно получить все три вида правовых услуг, а граждане Украины, которые обратились с заявлением о постановке их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц, – на правовые услуги, предусмотренные пунктами 2 и 3, по вопросам, связанным с получением справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, до момента получения справки.



Кто предоставляет бесплатную правовую помощь



Предоставлением бесплатной первичной и вторичной правовой помощи в Украине занимаются Центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (около 550 офисов во всех регионах Украины).



Для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Центры привлекают адвокатов, включенных в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь.



Центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи



Министерство юстиции Украины создает региональные и местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, которые являются территориальными отделениями Координационного центра по предоставлению правовой помощи. Целью деятельности Координационного центра является формирование в Украине эффективной системы бесплатной правовой помощи, обеспечение ее доступности и качества.



Центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи финансируются из Государственного бюджета Украины и других незапрещенных законодательством источников.



Как получить бесплатную правовую помощь



Получить бесплатную правовую помощь можно, обратившись в ближайший Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи, с адресами и контактными данными которых можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины.



С Реестром адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, можно ознакомиться на сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи.



Единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи в Украине – 0800 213 103 (круглосуточно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины).



Порядок предоставления бесплатной правовой помощи



Чтобы получить бесплатную правовую помощь в местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, необходимо составить и подать письменное обращение о предоставлении бесплатной первичной или вторичной правовой помощи. В случае необходимости такое заявление поможет составить работник местного центра.



К обращению о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи необходимо приложить документ, подтверждающий принадлежность лица к одной из категорий граждан, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь (справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, паспорт с регистрацией места жительства на временно неконтролируемой территории).



Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи обязан принять решение относительно предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в течение 10 дней со дня поступления соответствующего обращения.



После принятия решения о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначает адвоката, который оказывает бесплатную вторичную правовую помощь. При назначении адвоката учитываются его специализация, опыт работы, нагрузки, сложность дел, в которых адвокат участвует.



Адвокат, оказывающий бесплатную вторичную правовую помощь, обязан:



1) неуклонно соблюдать требования Конституции Украины, закона "О бесплатной правовой помощи", других нормативно-правовых актов;



2) предоставлять бесплатную вторичную правовую помощь качественно в объеме и в сроки, определенные договором об оказании такой помощи;



3) не разглашать конфиденциальную информацию о лице, которая стала ему известной в связи с предоставлением бесплатной вторичной правовой помощи.