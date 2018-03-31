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Линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек
31.03.2018 08:14
По данным Госпогранслужбы Украины, за минувшие сутки, 30 марта, через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 41,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.
Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Майорск" - 8775 человек и 1100 транспортных средств;
"Марьинка" - 9590 человек и 1775 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7740 человек и 1455 транспортных средств;
"Гнутово" - 4140 человек и 1045 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 11010 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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