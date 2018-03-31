Луганское направление вспыхнуло вечером

31.03.2018 13:02

За минувшие сутки, 30 марта, оккупанты Донбасса совершил 3 прицельных обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении.



В период с 20:00 до 22:30 российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Украины в районе Катериновки, а также дважды – вблизи Луганского.



Отметим, что вчера же, в первый день т.н. "пасхального перемирия" (должно было начаться с полуночи 30 марта) на Донецком направлении зафиксировано 29 вражеских обстрелов, из которых 25 определены как прицельные.

Напомним, что ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.