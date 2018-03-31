На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения

31.03.2018 14:39

Наряду со срывом перемирия, с Донбасса пришли и другие дурные вести. Наблюдатели СММ ОБСЕ и украинская разведка сообщают, что российско-оккупационные войска подтягивают вооружение к линии разграничения. И вряд ли это делается с мирными целями.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), 29 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил следующие нарушения линий отвода: 5 танков (Т-72), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10"), 5 гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм), 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) в Луганске. В этот же день наблюдатели видели 6 РСЗО (БМ-21), которые двигались к северу по автодороге H21 вблизи н. п. Хрустальный (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска).



За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 5 буксируемых гаубиц (2А65), которые двигались в северном направлении на автодороге H21возле Хрустального.



29 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-2 и 4 БТР-80 в Луганске.



Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что в районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14-ти танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1. По результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 18-ти танков, 9-ти минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.



"По имеющейся информации, на Светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения сторон, в количестве 14 БМП, и 6 единиц тентовых грузовиков, двигавшихся из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново", - дополняет тревожные сводки Главное управление разведки Минобороны Украины.



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