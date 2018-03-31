- Заместитель министра МинВОТ разбил переселенцев на две волны и три категории20:04
- Донбасс вот-вот может быть окончательно уничтожен19:37
- У боевиков "ДНР" в подразделениях на передовой "сумасшедший недокомплект"19:08
- Снайперская война в зоне АТО: ситуация усугубилась18:46
- Обмен пленными на Донбассе: Медведчук сообщил, как идет процесс18:29
- Обстрелами по перемирию: сегодня боевики вели себя чуть тише18:10
- Травневое: круги, кресты и запретное кладбище17:59
- Жилищные проблемы переселенцев: даны важные рекомендации17:38
- Жители прифронтовой Авдеевки запаслись боеприпасами17:20
- 10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе17:05
Обмен пленными на Донбассе: Медведчук сообщил, как идет процесс
Лидер общественной организации "Украинский выбор", кум президента РФ Владимира Путина, спецпредставитель Украины в минской гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук сообщил что после обмена пленными на Донбассе, который состоялся 27 декабря 2017 года, украинская сторона провела два точечных обмена. Сейчас продолжается подготовка ко второму этапу обмена пленными.
"На сегодняшний день из тех лиц, которых ищут непризнанные республики на территории Украины, установлены где-то 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно установлено 37 человек. Это цифры, которые являются предметом переговорного процесса, который не прекращался ни на минуту", - рассказал Медведчук в интервью ВВС.
По его словам, на прошлой неделе он был в Москве, где проводил переговоры об освобождении граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.
"Этот переговорный процесс тоже идет. Говорить о конкретных датах сегодня очень сложно. Могу сказать только о принципах переговорного процесса. Представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных". Если вернуться к тем цифрам – 104-109 и 37 – получается, что такой обмен мог бы произойти даже сегодня, – считает Медведчук. - Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена. Да, делаются попытки каких-то промежуточных решений. Мы продолжаем переговоры о каких-то промежуточных обменах, но боюсь, что это вряд ли получится".
Медведчук также отметил, что на первом этапе озвучивалась позиция украинской стороны, что из списков нужно исключить определенные категории людей.
"На эту позицию Донецк и Луганск не соглашались, и они изменили свою позицию только после того, как с такой просьбой к главам непризнанных республик обратился президент Российской Федерации господин Путин. Сейчас принципы немного изменились, но сказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу", – сказал Медведчук.
Напомним, что 27 декабря вблизи КПВВ "Майорск" прошел обмен пленными между Украиной и созданными Россией квазиреспубликами "Л/ДНР". Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в "Л/ДНР".
Теги: Украина, Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, Медведчук, пленные
- Украина готова к большому обмену заложниками с фейковыми "республиками"
- 700 боевиков на 48 украинских военных - в "ЛДНР" придумали свой вариант обмена пленными
- В СБУ озвучили новую формулу обмена заложников с "ЛДНР"
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев
- Обмен пленными на Донбассе по принципу "всех на всех" невозможен
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
- Заместитель министра МинВОТ разбил переселенцев на две волны и три категории20:04
- Донбасс вот-вот может быть окончательно уничтожен19:37
- У боевиков "ДНР" в подразделениях на передовой "сумасшедший недокомплект"19:08
- Снайперская война в зоне АТО: ситуация усугубилась18:46
- Обмен пленными на Донбассе: Медведчук сообщил, как идет процесс18:29
- Обстрелами по перемирию: сегодня боевики вели себя чуть тише18:10
- Травневое: круги, кресты и запретное кладбище17:59
- Жилищные проблемы переселенцев: даны важные рекомендации17:38
- Жители прифронтовой Авдеевки запаслись боеприпасами17:20
- 10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе17:05
- СБУ закрыла въезд в Украину 60 российским дипломатам20:19
- Заместитель министра МинВОТ разбил переселенцев на две волны и три категории20:04
- NASA озадачено: кто-то проделал в Марсе дыру19:54
- Донбасс вот-вот может быть окончательно уничтожен19:37
- В России начался передел собственности: арестован миллиардер Магомедов19:18
- У боевиков "ДНР" в подразделениях на передовой "сумасшедший недокомплект"19:08
- Декларации о доходах украинской власти: миллионы и подсвечники Турчинова19:04
- Снайперская война в зоне АТО: ситуация усугубилась18:46
- Обмен пленными на Донбассе: Медведчук сообщил, как идет процесс18:29
- Обстрелами по перемирию: сегодня боевики вели себя чуть тише18:10
- Как переселенцам получить бесплатную правовую помощь15:26
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле