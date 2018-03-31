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Архив - Донецкая область

Обстрелами по перемирию: сегодня боевики вели себя чуть тише

31.03.2018 18:10
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Обстрелами по перемирию: сегодня боевики вели себя чуть тише

Сегодня, 31 марта, в период с полуночи до шести вечера, российско-оккупационные войска совершили 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО.

Учитывая, что вчера, в первые день "пасхального перемирия", таких обстрелов за то же время было 16, можно сказать, что боевики притихли. Но не будем забывать, что речь шла о полном прекращении огня с начала суток 30 марта. Чего нет и в помине.

Сегодня на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.

Вследствие вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал.

На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия", - уверяет в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов. Есть потери. Так, вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести. Кроме того сообщалось, что время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Пострадавшие воины были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
 
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