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Опубликована карта из зоны АТО за первый день перемирия: тотальные обстрелы
31.03.2018 12:25
Сегодня, 31 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе. Оно отображает ситуацию за минувшие сутки – первые с начала т.н. "пасхального перемирия". Которое так и не началось.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили практически всю линию разграничения. Почти все они произошли на Донетчине.
Сегодня утром спикер АТО Олег Сушинский рассказал о ситуации на Донбасском фронте за минувшие сутки – первые сутки очередного перемирия. К сожалению, этот день не обошелся для ВСУ без потерь. На совести оккупантов - более 30 обстрелов.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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