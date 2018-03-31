Опубликована карта из зоны АТО за первый день перемирия: тотальные обстрелы

31.03.2018 12:25

Сегодня, 31 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе. Оно отображает ситуацию за минувшие сутки – первые с начала т.н. "пасхального перемирия". Которое так и не началось.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили практически всю линию разграничения. Почти все они произошли на Донетчине.

Сегодня утром спикер АТО Олег Сушинский рассказал о ситуации на Донбасском фронте за минувшие сутки – первые сутки очередного перемирия. К сожалению, этот день не обошелся для ВСУ без потерь. На совести оккупантов - более 30 обстрелов.