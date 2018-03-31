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Первый день перемирия: у сил АТО - потери
За минувшие сутки, 30 марта, несмотря на введение с 00.01 минут 30 марта режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон, оккупанты сорвали перемирие, применив при этом оружие, запрещенное минского договоренностями.
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрела позиций украинских защитников на Донбассе, используя при этом стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, зенитку, минометы.
Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий был ранен.
"К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь", - отмечают в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ, обстрелы
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