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Расстрел "пасхального перемирия": обнародованы тревожные новости из зоны АТО
Согласно данным информационно-аналитического центра Национальной безопасности Украины на линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано сознательное полное игнорирование боевиками российско-оккупационных войск объявленного с полуночи 30 марта режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.
Соответствующая договоренность о возобновлении режима "тишины" по всей линии соприкосновения была достигнута Трехсторонней контактной группой 26 марта этого года. Позже ее поддержали руководители стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия). Но оккупантов это не остановило.
В первый день с начала объявленного режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон по случаю Пасхальных праздников, зафиксировано 32 обстрела оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск. Из них 28 определены как прицельные.
Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.
Во время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Пострадавшие воины были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) связывает сознательные провокационные обстрелы со стороны боевиков российско-оккупационных войск с попыткой спровоцировать ответный огонь, и переложить ответственность за нарушение режима перемирия на силы АТО.
"Несмотря на грязные провокации со стороны оккупантов, подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей, и обеспечивают выполнение решения руководства ВС Украины о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:01 минуты 30 марта 2018", - сообщает УС СЦКК.
Напомним, что ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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