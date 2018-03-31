Вертолет и стрельба: десантно-штурмовые войска показали себя в зоне АТО (ВИДЕО)

31.03.2018 10:49

С подразделениями десантно-штурмовой войск, выполняющих задачи в районе проведения АТО, состоялись плановые учения.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО, опубликовавший красочное видео учений, их цель - повышение подготовки личного состава и уровня взаимодействия с подразделениями ВС Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей.