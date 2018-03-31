Жилищные проблемы переселенцев: даны важные рекомендации

31.03.2018 17:38

Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин рассказала, на каких условиях международные доноры готовы помочь с жильем украинским переселенцам.



«Многие переселенцы знают, что немецкий банк KFW готов финансировать жилищные проекты для перемещенных лиц. Однако больше года мы слышим "проект в стадии переговоров". Я встретился с представителями банка», - сообщил Калинин.



По его словам, банк готов выделить на жилищные проекты для переселенцев 25 млн. евро. Кроме того, банк работает ТОЛЬКО с государственными структурами, а пока это ТОЛЬКО Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Калинин сообщил, что были обсуждены возможные варианты финансирования программы "Доступное жилье". Но подобное сотрудничество возможно только в далекой перспективе.



«Для начала реализации общего проекта нужно подписать договор между правительством Украины и Германии. Разработка договора находится на завершающей стадии. Договор будет содержать два компонента - аренда квартир с правом выкупа и ипотека под кредитную ставку, значительно ниже нынешней в Украине. Перед подписанием договор должен пройти согласование четырех министерств и голосование в Верховной Раде», - отметил Калинин.



Он также сообщил, какие жилищные проекты могут быть реализованы для ВПЛ.



Аренда квартир с правом выкупа



В пилотном проекте будут участвовать несколько городов в Донецкой и Луганской областях. Государство покупает квартиру переселенцу и дает на нее рассрочку до 10 лет. Т.е. вся сумма разбивается на небольшие ежемесячные платежи. Таким образом, переселенец получает право взять в собственность квартиру после выплаты всей суммы рассрочки. Средства, которые будут ежемесячно выплачивать перемещенные лица, возвращаются на финансирование этого проекта для других переселенцев.



Ипотека



Только один из четырех государственных банков согласился кредитовать переселенцев - Укргазбанк. Кредитная ставка пока обсуждается, но должна быть в пределах от 7 до 10%.

Программа будет доступна по всей Украине. Переселенец получает право на собственность сразу после оформления договора. Как и в прошлом компоненте, возвращенные средства будут использоваться на кредиты для других переселенцев.



«Проект безусловно важный для переселенцев, но требует консолидации усилий министерств и народных депутатов. В преддверии предстоящих двух выборов он может "застрять" в министерстве или не набрать нужного количества голосов. Поэтому важно объединить усилия общественных организаций, переселенцев, народных депутатов и профильного министерства для давления на Кабмин и Верховную Раду», - подчеркнул глава ВАП.



«Общаясь с банком KFW и другими международными партнерами, мне дали понять, что помощь в 25 млн. евро безвозвратная и может быть далеко не последней, - пишет Руслан на своей странице в Фейсбуке. - Чтобы получить более значительную сумму на решение жилищных проблем переселенцев, необходимо решить два момента».



Первый - это привести в порядок украинское законодательство. Второй - реализовать успешный "пилотный проект".



«Нужно привести в порядок жилищный кодекс, - поясняет глава ВАП. - Я напомню, что действующий был принят в 1983 году. Процедура разработки нового жилищного кодекса может быть долгой и не иметь поддержки большинства народных депутатов, но времени у нас нет. Нужно сработать хотя бы точечно и ввести новую категорию "внутренне перемещенные лица". Далее нужно предусмотреть ряд юридических нюансов, которые позволят передавать жилье, купленное за донорские средства, в собственность переселенцам».



По словам Калинина, об этой проблеме знают и народные депутаты, и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), и международные организации. Но пока никто не предложил готового решения.



«Ипотека для переселенцев за счет международных доноров - процесс достаточно долгий. На соблюдение всех процедур, согласно украинскому законодательству, необходимо 6-7 лет! – подчеркивает Руслан. - В Грузии этот процесс занимает около 6 месяцев. Таким образом, даже если мы сейчас запустим проект, не факт, что мы его доведем до конца».



Говоря о "пилотном проекте", Калинин подчеркнул, что никто из доноров не будет финансировать "воздух".



«Мы должны просить деньги на то, что уже работает, - поясняет глава ВАП. - Дали 25 млн. Мы показали конкретный результат и тогда можем рассчитывать на более серьезные вливания. Но ведь нам давали средства и раньше, это не первый транш. Кроме этого, государственные средства выделяли. Давайте вспомним "успешный проект" в Славянске. ЕС выделил 721 тыс. евро на реконструкцию двух общежитий для переселенцев. Почти за три года общежития, в которых предполагалось 180 квартир, так и не были реконструированы».



Калинин просит юристов, народных депутатов, представителей профильных министерств, международные организации оперативно включиться в рабочую группу по решению указанных выше вопросов.