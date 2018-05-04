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Фильм о событиях на Донбассе триумфально откроет Каннский кинофестиваль
В Каннах состоится премьерный показ фильма «Донбасс», о людях, которые вынуждены выживать и приспосабливаться к условиям войны, передает MRPL.CITY.
Мировая премьера «Донбасса» состоится 9 мая на 71-м Каннском фестивале. Лента откроет программу «Особый взгляд», где в прошлые годы демонстрировались фильмы Вима Вендерса, Ким Ки Дука, Йоргоса Лантимоса. Об этом сообщает издание «Ильичевец.Город».
Режиссер ленты Сергей Лозница отмечает, что сценарий «Донбасса» опирается на документальные материалы. В центре повествования - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами.
«Я счастлив, что смогу поделиться фильмом с требовательной, опытной и чувствительной публикой - жюри и зрителями Каннского фестиваля. Для меня очень важно обратить внимание создателей и политиков на проблему Донбасса. Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе, а о человечестве и цивилизации в целом. О каждом из нас - сегодня», - делится Лозница.
В Украине премьера «Донбасса» запланирована на 2018 год.
Теги: Донбасс, фильм, Каннский кинофестиваль
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