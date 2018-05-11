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В Донецке опять проблемы с Vodafone
Жители неподконтрольного Донецка в соцсетях сообщают о сбоях связи украинского оператора. Vodafone внезапно перестал работать сразу в нескольких районах города.
— «В центре Водафон и Интертелеком — нет сети»;
— «Калининский. Нет связи по МТС»
Перезагрузка телефона проблему со связью не решает: «Центр, связь обрывается, перезагрузка помогает, но не надолго».
Некоторые жители связывают отсутствие связи с проведением в «ДНР» «дня республики» (шествия, организованного в годовщину «референдума»).
— «До начала "шабаша" осталось 2 минуты, наверное, глушат, чтобы люди не звонили и не возмущались»;
— «От Ж/Д до ОЦКБ, и от Бакин до Мотеля на МТС не надейтесь, отключено до окончания праздничного мероприятия».
«Парад» проходит в центре Донецка, жители несут транспаранты с названиями городов, подконтрольных Украине. Мероприятие завершится поздно вечером.
Напомним, Vodafone-Украина после долгого перерыва снова появилась в Донецке 28 апреля. После чего в «ДНР» заявили о том, что компания должна переводить средства за аренду помещений и оплату электричества на счета «республики». Также тогда заявили о необходимости ввоза нового оборудования для обеспечения бесперебойной работы связи, и ремонта старого.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, мобильная связь
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