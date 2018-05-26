Банковская паника в "ДНР": что случилось?

26.05.2018 16:50

Стало известно, что т.н. "Центральный банк ДНР" (действует на оккупированных территориях Донецкой области) возобновил работу банкоматов и платежных терминалов после профилактических работ.



Пресс-служба "банка" сообщила: "Профилактические работы полностью завершены, а обслуживание клиентов осуществляется банком в обычном режиме. Доступны все операции с платежными картами, возобновлена работа банкоматов и платежных терминалов. Пенсия зачислена на карточные счета с 4 по 25 число включительно".



Сбои в работе банкоматов "ЦРБ ДНР" наблюдались с вечера 23 мая. Все операции на счетах клиентов были приостановлены, в "республике" началась паника, появились слухи о финансовом коллапсе и обрушении банковской системы.



Впрочем, даже сейчас далеко не всё спокойно. Некоторые жители оккупированных территорий предполагают, что подобная "профилактика" проводилась намерено, чтобы перед тем, как пуститься в бега (а мало кто сомневается, что так и будет), оккупационная власть могла подобным образом остановить работу "банков" и укрась все деньги.



