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Донбасс охватывает шахтерский бунт
Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец заявил, что горняки шахт ГП "Селидовуголь" (расположены на подконтрольной правительству части Донецкой области) продолжают протест.
"На среду планируется большой митинг шахтеров и жителей городов Селидово, Горняк, Украина, Новогродовки и других населенных пунктов, - уверяет Волынец. - Люди возмущены остановкой шахт, так как это чревато закрытием школ, детских садов, отсутствием средств на ремонт дорог и невозможностью обеспечения функционирования всей коммунальной системы".
По словам главы НПГУ, представители центральных органов власти и министерские чиновники даже не думали, что уничтожая угольную отрасль они могут получить проблемы регионального масштаба.
"Независимый профсоюз горняков Украины неоднократно предупреждала чиновников о том, что они собственными руками создают такую ситуацию. В то время, как министерские чиновники будут отдыхать три дня, члены Независимого профсоюза горняков будут вместе с людьми указанных городов", - уверяет Волынец.
Теги: Донбасс, протест, шахтеры, ГП "Селидовуголь"
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- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
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