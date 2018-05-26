- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
Донбасский конфликт: Путин тянет время
Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук не считает, что замена Владислава Суркова (советник президента РФ Владимира Путина, негласный куратор оккупированного Донбасса) может существенно повлиять на переговоры по урегулированию конфликта.
"О замене Суркова, как главного переговорщика говорят уже очень давно. По меньшей мере, последние полгода-год ведутся эти разговоры, - - отмечает эксперт в интервью novosti.dn.ua. - Сегодня в контексте смены правительства в России это выглядит более оправданным и логичным. Но с другой стороны, я не вижу, что может измениться, ведь мы понимаем, что любое принципиальное решение по Украине Сурков должен согласовывать лично с Путиным. И Путин - это тот человек, который в режиме микроменеджмента также определяет и определенным образом имплементирует украинскую политику в России. Поэтому Сурков и другие люди могут просто делать видимость, что они поддерживают диалог, ищут решение. И таким образом, они могут манипулировать, вводить в заблуждение международных партнеров, находить их слабые стороны".
Эксперт считает, что в последние переговоры о разрешении конфликта на Донбассе, которые прошли в феврале в Дубае между Сурковым и спецпредом Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером были очень показательными.
"До конца марта россияне обещали прислать свои предложения по миротворческой миссии. Но по сей день такие предложения не были переданы, - напоминает Гетьманчук. - И, конечно, эта политика покупки времени, может продолжаться бесконечно, до тех пор пока Путин не поймет, что для него эта ситуация абсолютно безвыигрышная и нужно пойти на определенные компромиссы, но получить больше в итоге. Пока такой ситуации нет, и я не вижу оснований, что она появится, по крайней мере, до выборов в Украине".
Формат "Волкер-Сурков" был бы эффективным в том случае, если бы была готовность с российской стороны обсуждать вопросы и принимать решения, считает директор Центра "Новая Европа".
"Мы увидели, что на определенном этапе была готовность обсуждать некоторые вопросы, которые могли бы сдвинуть процесс с мертвой точки, но не было готовности принимать любые решения, - продолжает Гетьманчук. - Сегодня мы видим, что вообще нет готовности даже обсуждать вопрос, не что принимать решение. Я думаю, и посол Волкер прекрасно понимает, что если эта ситуация будет сохраняться, то нет смысла продолжать этот канал коммуникации в том виде, в котором он есть сегодня. Я думаю, он продолжается только потому, и господин Волкер остается на этом посту и дальше приезжает, потому что были всё же определенные надежды, что после выборов в России, после инаугурации, Путин будут заинтересован продемонстрировать свое миротворческое лицо и сделать какие-то шаги навстречу. Мы знаем, было много таких случаев, когда на Западе было впечатление, что Путин уже готов решать конфликт. И всевозможные факторы вводились, которые бы помогли ему дойти до такой позиции. Это и решение о предоставлении летального оружия для Украины, и углубление санкций... Но у меня нет такого ощущения, что он сегодня готов действительно что-то обсуждать и решать этот конфликт".
Теги: Донбасс, Путин, конфликт, переговоры, Сурков, Волкер
- “Не уйдет с Донбасса”, - Портников спрогнозировал, чем обернется увольнение Суркова
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- Конфликт на Донбассе: эксперт указал на плохой знак
- Названы главные проблемы у Украины и России с оккупированным Донбассом
- США предлагают Путину решить конфликт на Донбассе с «позитивным наследием»
- Портников: "Путин не откажется от контроля над Донбассом. Нужно это просто понимать и не строить иллюзий"
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение