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Из зоны ООС сегодня пришли хорошие новости
Полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны Украины сообщил, что сегодня, 26 мая, в районе Операции объединенных сил (ООС) наблюдается относительное затишье.
"В течение ночи в районе проведения операции Объединенных сил было достаточно тихо. 5 кратковременных обстрелов из стрелкового оружия зафиксировано в районе Марьинки, Широкино и Павлополь. Надеемся, что такая обстановка сохранится и в течение дня", - сообщил Праута.
В пресс-центре ООС отметили, что 26 мая с полуночи по состоянию на 11:00 потерь в рядах защитников Украины нет.
Напомним, что 25 мая российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь на Донбассе. Обе стороны противостояние понесли потери.
А еще вчера вечером в небе Донетчины уничтожен вражеский летательный аппарат, а под Широкино убили снайпера противника.
Также появилась новая карта обстрелов с Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
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- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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