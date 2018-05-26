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Архив - Донецкая область

Из зоны ООС сегодня пришли хорошие новости

26.05.2018 12:35
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Из зоны ООС сегодня пришли хорошие новости

Полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны Украины сообщил, что сегодня, 26 мая, в районе Операции объединенных сил (ООС) наблюдается относительное затишье.

"В течение ночи в районе проведения операции Объединенных сил было достаточно тихо. 5 кратковременных обстрелов из стрелкового оружия зафиксировано в районе Марьинки, Широкино и Павлополь. Надеемся, что такая обстановка сохранится и в течение дня", - сообщил Праута.

В пресс-центре ООС отметили, что 26 мая с полуночи по состоянию на 11:00 потерь в рядах защитников Украины нет.

Напомним, что 25 мая российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь на Донбассе. Обе стороны противостояние понесли потери.

А еще вчера вечером в небе Донетчины уничтожен вражеский летательный аппарат, а под Широкино убили снайпера противника.

Также появилась новая карта обстрелов с Донбасского фронта.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
 
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