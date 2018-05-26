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На границе с Россией бегущих с Донбасса боевиков встретят "заградотряды"
Заместитель начальника Главного управления полиции в Донецкой области - начальник криминальной полиции уверяет, что спасать своих сторонников на оккупированной части Донбасса Россия не собирается.
"Нам поступила информация, что 18 мая в Донецке российский куратор провел совещание с работниками "Министертва внутренних дел ДНР". В частности, куратор сообщил руководителям структурных подразделений "МВД ДНР" , что на всех пограничных пунктах РФ есть списки личного состава полиции. Он отметил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины покинуть территорию "республики" и спрятаться в РФ им не удастся", - отмечает Кисько.
Начальник криминальной полиции Донетчины подчеркивает: это говорит о том, что главари НВФ "ДНР" понимают, что ни манипуляции сознанием, ни убеждения больше не работают.
"В ход пошли запугивания и ультиматумы. При нулевом патриотизме и поддержке – это единственный способ хоть еще немного "продлить жизнь" лжереспублике. Освобождение наших территорий неизбежно, как неотвратимо наказание для тех, кто держит в страхе наших граждан, вынужденных жить под гнетом окупантов!" - уверен Кисько.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, боевики, оккупанты, заградотряд
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- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
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- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
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