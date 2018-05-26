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Оккупанты Донбасса в панике – ВСУ идут вперед
Известный волонтер Юрий Мысягин прокомментировал панику, поднятую в соцсетях и в ряде СМИ оккупантами Донбасса. Речь о том, что представители Операции объединенных сил (ООС) вновь продвинулись вперед.
"Противник поднял очередной сильный вопль в сети о том, что ВСУ взяли под свой контроль еще один поселок. Сейчас речь идёт о н.п. Петровское, - сообщает Мысягин. – "Нас слили. Куда смотрит наш главнокомандований. Мы потеряли очередной населённый пункт, снова гибнет местное население от фашистов", ну и т.д. Хотя поселок не жилой".
И это, отмечает волонтер, 93-я бригада только "пощупала и пощипала" их немного на том направлении, не нарушая никаких Минских соглашений, продвинулась вперёд и заняла господствующую и стратегическую высоту в серой зоне.
"Боюсь представить, что будет, когда массивно пойдём вперёд", - делится Мысягин.
По данным «Донецких новостей», сообщения о том, что украинские военные взяли под контроль село Петровское (Старобешевский район, Донецкая область, сектор обороны в районе захваченного «ДНР» Докучаевска) бурно обсуждают пользователи в социальных сетях.
Так, созданной РФ квазиреспублики «ДНР» пишут, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ продвинулась южнее Докучаевска со стороны поселков Богдановка и Викторовка и вплотную подошли к Петровскому.
«Ситуация крайне сложная, ведь согласно отчетам ОБСЕ, в селе Петровское сейчас находятся Вооруженные силы Украины. Там находятся новые траншеи, укрепления, которых не было ранее. Более того, зафиксирована техника», – заявил один из главарей «ДНР» Денис Пушилин.
Теги: Донбасс, ВСУ, фронт, оккупанты, ООС
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- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
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