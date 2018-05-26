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Появились данные о последнем "штурме" линии разграничения на Донбассе
26.05.2018 08:50
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки через КПВВ последовало 49300 человек и 6,4 тысячи транспортных средств.
Статистика пересечения по каждому контрольному пункты въезда-выезда выглядит следующим образом:
"Марьинка" - 12825 человек и 2300 транспортных средств;
"Майорск" - 10770 человек и 1220 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 9480 человек и 1720 транспортных средств;
"Гнутово" - 5090 человек и 1160 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 11110 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
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- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
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