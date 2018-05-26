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Соцсети сообщают об огромных очередях на одном из донбасских КПВВ
Все донбасские КПВВ у линии разграничение сегодня, 26 мая, работают в штатном режиме. Но далеко не везде пересечение линии разграничения проходить комфортно.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9.30 на днр в сторону Украины машин до блоков 30 обычной и 30 льготы. После блоков 55 льготы и 67 обычная. 15 мотоциклов. Пешеходов человек 300
10-00 из Никитовки в сторону Бахмута . пеших около 90, автомобильная очередь - около 100
11-00 С Украины авто не значительная на проверку, реверс одна полоса с Горловки. На паспортном за блоками примерно машин 100.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
6-00 на Каргиле в сторону Украины авто на мосту
07-00 Курахово в Донецк на 6 утра ок 40 авто и между ними большие просветы на продажу очереди
9-00 На Каргиле до моста, льготка 40 машин
9-10 За час проехали укр бп Из Курахово в Донецк.
На выезд из Донецка на нулевом 30 авто, и 50 в начале.
Пешая небольшая -терпимо
10-10 на каргиле в сторону мирной территории 25 авто, льготы машины 3
12-00 На Каргиле основная на середине спуска с моста.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
07-00 Еленовка на Мариуполь очередь до 4-го биотуалета
8-30 На Еленовке на Волноваху очередь машин уже за автостанцией.
9-00 Еленовка - на Донецк полчаса назад никого не было, на Волноваху 160 машин общей очереди и 30 льготы. Пеших на Украину стояло человек 100 + 6 автобусов.
10-00 На Новотроицке по 50 машин примерно в обе стороны, но пропускают живенько. На Перлыне аншлаг пеших - давно такого не было - порядка 1000 человек, мне так показалось. И на Новотроицке на Донецк пеших много.
10-30 В Донецк на Новотроицком никого. Из Донецка на Перлыне много пеших.
10-40 В Донецк. Новотроицкое-Перлына сразу на проверку.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
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Напомним, что больше всего авто сегодня утром стояло у КПВВ "Марьинка".
Также появились данные о последнем "штурме" линии разграничения на Донбассе.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
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