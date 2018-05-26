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У каждого обмана есть предел: министра хотят отставить за издевательства над ВПЛ
Общественная организация "Донбасс SOS" сообщила, что нардеп Алексей Рябчин инициировал отставку главы Минсоцполитики Украины Андрея Ревы за "преступную задержку пенсий внутренне перемещенным лицам".
"У каждого обмана есть предел. И есть последствия. Депутаты зарегистрировали проект постановления об отставке министра социальной политики А.Ревы, - сообщает "Донбасс SOS". - На протяжении последнего месяца переселенцы столкнулись с несвоевременной выплатой пенсии, которую Пенсионный фонд пояснил “техническими изменениями в процессе верификации”. Однако кроме задержек выплаты, многим пенсия была не выплачена также под предлогом новых “списков” и новых “проверок”. Кроме того, были приняты изменения в постановление 365, которые содержат риск невыплаты сумм социальных выплат и пенсии, не выплаченных за прошедший период".
Как отмечают общественники, эти проблемы побудили народного депутата Алексея Рябчина в пятницу обратиться в зале Верховной Рады к вице-премьер-министру Розенко и министру социальной политики Реве. В ответ последовали заявления, что переселенцы, проживающие на подконтрольной территории, не имеют проблем с выплатой пенсий. И что Кабмин якобы не принимал никаких изменений, которые ограничивают права ВПЛ.
"Кроме того Рева раздраженно заявил, что у переселенцев на подконтрольной территории могут быть проблемы с жильем, а проблемы с выплатами - нет. А как же тогда пенсионеры, которые самостоятельно решили проблему с жильем, отказались от справки ВПЛ и в ответ на это получили блокировку выплаты пенсии? - интересуются общественники. - Возмущенные такими ответами депутаты инициировали отставку министра".
Алексей Рябчин, в частности, заявил: “Я инициирую отставку министра Ревы и разослал в посольства стран "большой семерки" информацию о преступной задержке пенсий внутренне перемещенным лицам. Потому что получается, что на встречах с иностранными топ-чиновниками некоторые министры представляют из себя реформаторов, а на самом деле оказываются неспособными выполнить даже свои прямые обязанности”.
Представители "Донбасс SOS" призывают Комитет социальной политики ВР дать полную оценку работе Минсоцаа по отношению как к ВПЛ, так и к гражданам, которые остаются проживать на временно оккупированной территории, но при этом остаются нашими гражданами.
Теги: Украина, Донбасс, министр, отставка, переселенцы, ВПЛ
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