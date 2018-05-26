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В Торецке во тьме расстреляли жилой дом
В прифронтовом Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донецкой области) около полуночи взрывоопасные предметы попали крышу трехэтажного жилого дома.
25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома. В результате была повреждена квартиру на третьем этаже и кровля дома.
На место происшествия прибыли спасатели 22 Государственного пожарно-спасательного отряда, которые установили указанный факт, а также наличие двух неразорвавшихся взрывоопасных предметов (в квартире и у дома).
В 2:11 сегодня, 26 мая, пиротехническим расчетом ДСНС Украины взрывоопасные предметы были изъяты.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Теги: Донбасс, спасатели, обстрел, взрывоопасные предметы, Торецк
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