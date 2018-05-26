В Торецке во тьме расстреляли жилой дом

26.05.2018 07:51

В прифронтовом Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донецкой области) около полуночи взрывоопасные предметы попали крышу трехэтажного жилого дома.



25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома. В результате была повреждена квартиру на третьем этаже и кровля дома.



На место происшествия прибыли спасатели 22 Государственного пожарно-спасательного отряда, которые установили указанный факт, а также наличие двух неразорвавшихся взрывоопасных предметов (в квартире и у дома).



В 2:11 сегодня, 26 мая, пиротехническим расчетом ДСНС Украины взрывоопасные предметы были изъяты.



Информация о погибших и пострадавших не поступала.