Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Торецке во тьме расстреляли жилой дом

26.05.2018 07:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Торецке во тьме расстреляли жилой дом

В прифронтовом Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донецкой области) около полуночи взрывоопасные предметы попали крышу трехэтажного жилого дома.

25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома. В результате была повреждена квартиру на третьем этаже и кровля дома.

На место происшествия прибыли спасатели 22 Государственного пожарно-спасательного отряда, которые установили указанный факт, а также наличие двух неразорвавшихся взрывоопасных предметов (в квартире и у дома).

В 2:11 сегодня, 26 мая, пиротехническим расчетом ДСНС Украины взрывоопасные предметы были изъяты.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Теги: Донбасс, спасатели, обстрел, взрывоопасные предметы, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх