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Донбасс в опасности – оккупанты готовятся к наступлению
Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский уверяет, что российско-оккупационные войска на Донбассе готовятся к наступлению.
"Обострение и активная его фаза должны начаться с конца лета, начала осени. Именно на эти даты ориентируют всех новобранцев, которых привлекают на оккупированной территории, - заявил Лиснянский в интервью Громадському радіо. - Цель одна — дестабилизация политической ситуации в Украине. Это настолько разносторонний процесс, что предугадать наверняка, с чем это связано, очень сложно… Мы знаем что лето, это пора и в политической жизни — затишье. В том числе и в РФ. За этот период что-то должно произойти в геополитическом поле. Сейчас идет подготовка. Если что-то произойдет не так, как нужно РФ, обострение начнется с новой силой".
Правозащитник уверяет, что его насторожила массовая амнистия для заключенных на временно оккупированном Донбассе.
"Они (представители РФ – прим. ред.) их (амнистированных – прим. ред.) выставят на передовые позиции, чтобы жалеть своих и выставлять граждан Украины, чтобы показать всему миру, что "опять гибнут люди"… Пропаганда с целью показать несостоятельность Минских договоренностей, потому что РФ очень недовольна законом о реинтеграции Донбасса. И всё постепенно началось после принятия этого закона. И постепенно они усиленно готовятся к чему-то", - отмечает Лиснянский.
Теги: Донбасс, война, опасность, наступление, оккупанты
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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