- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
Донбасский фронт: волонтеры анонсировали очень плохие новости
По данным волонтеров, в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские воины понесли серьезные потери.
"Сегодня будет очень тяжелый день для всех нас. Давно таких плохих новостей не приходило с фронта. К большому сожалению, у нас есть потери, - пишет сегодня, 27 мая, волонтер Юрий Мысягин. - Это война и на ней не бывает только победы и успехи, Не бывает освобождение своей территории без потерь и потерь немалых, к сожалению. И будут потери еще, потому что это война надолго".
Волонтер призывает "быть сильными и не поддаваться на вбросы, провокации и разжигания панических слухов".
"Никто за нас не будет воевать и никто не одержит победу. Только мы сами. Враг сам не уйдет и забором от него не отгородиться", - пишет Мысягин, подчеркивая, что всю конкретику скоро сообщает в пресс-центре ООС.
Участник боевых действий на Донбассе, действующий волонтер Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Андрей Рымарук подтверждает, что в зоне ООС вчера пришлось "выгребать". По его словам, утром будут печальные новости. "Но ни в коем случае не останавливайтесь, помогайте армии!" - призывает Андрей.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, фронт, волонтеры, ООС
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- На Донбасском фронте есть потери погибшими, ранеными и пропавшими
- Донбасский фронт: поселок освободили одним выстрелом, а 90% жителей за два года войны поменяли взгляды
- Максимально полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за 28 апреля
- В зоне проведения ООС произошло 54 обстрела, потери есть у всех
- Силы АТО потеряли шесть человек
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение