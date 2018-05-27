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Донбасский узел: эскалации не избежать
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, главный редактор интернет-издания "Остров" Сергей Гармаш считает, что все стороны конфликта готовятся к началу эскалации боевых действий на Донбассе.
"Сошлись три интереса основных игроков на том, чтобы была эскалация и была военная операция, - заявил Гармаш в интервью каналу Ukrlife.TV, проанализировав ситуацию в украинской власти, в России и на оккупированных территориях. - Я уверен, что независимо от того, кто начнёт первый военную операцию - Украина это будет или боевики, которые провоцируют Украину, она всё-таки инспирирована. И она будет реакцией на блокировку Москвой всех мирных решений".
По мнению Гармаша, Порошенко как президента может спасти только успешная операция на Донбассе. Кремль же, по его словам, хочет выйти из Донбасса, обвинив США и Украину в агрессии.
При этом Сергей подчеркивает, что Донбасс можно освободить военным путём, но только если не будет вмешательства России. Путин же, уверен Гармаш, будет подогревать Донбасс даже после его освобождения.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, прогноз, оккупанты, эскалация
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