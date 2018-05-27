Донбассу прочат "карабахский сценарий"

27.05.2018 11:45

Директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко рассказал UKRLIFE.TV, почему "карабахский сценарий" конфликта на Донбассе более вероятен, нежели "приднестровский".



"В Приднестровье война продолжалась 2 месяца, а спустя 10 лет экономика ПМР благополучно встроилась с экономику Молдовы и работает с Европой, используя все прелести евроассоации. В ситуации с Донбассом всё реально хуже, поскольку это теплый конфликт. Никакого перемирия нет и быть не может и состояние конфликта низкой интенсивности наилучшее, что сегодня может быть. Я не исключаю и резких обострений", - отметил Мартыненко.



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