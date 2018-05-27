- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
Как не пропустить у ребенка "травму войны"
Родителям, дети которых столкнулись с вооруженным конфликтом, нужно внимательно следить за поведением самочувствие ребенка, чтобы вовремя обнаружить проявление симптомов "травмы войны".
Марина Сорокина, координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова, в эфире ТК "Донбасс" пояснила, как можно обнаружить "травму войны" и чем она опасна для детей.
"Одни из самых, наверное, коварных последствий "травмы войны" – это различные психосоматические заболевания. Это не душевная боль, а именно болезни. Они проявляются у детей по-разному: это могут быть нарушения пищеварительной системы, детки могут начать страдать аллергией, может резко падать зрение без каких-либо на то причин. Обостряются имевшиеся хронические заболевания, и к ним присоединяется еще какое-то новое. Одна из ярких симтоматик – учащение простудных заболеваний. Это могут быть боли неясного генеза – так называемые блуждающие боли: сегодня болит живот, завтра – голова. При этом анализы, медисследования ребенка показывают норму", – приводит слова Сорокиной издание "Донецкие новости".
Психолог подчеркнула, что особенно нужно обратить внимание на частый кашель. Нюанс в том, что ребенок не переживает произошедшее чувствами, последствия могут выражаться на физическом уровне.
"Он сильно испугался, и страх остается в теле, где-то "оседает" на уровне бронхов. И ребенок кашляет и кашляет, родители водят его по врачам, а те не могут ничего обнаружить. Вот такой случай – это проявление психосоматики как реакция на травму", – констатировала Сорокина.
Специалисты, работающие с детьми из зоны вооруженного конфликта, отмечают, что у большинства ребят падает зрение.
"Это также проявление "травмы войны". Почему зрение? Ребенок подсознательно как бы защищается: я не хочу видеть этого ужаса, я не хочу видеть реальность. Когда мое зрение становится размытым, то я не настолько четко вижу реальность, которая для меня непереносима. Вот такая реакция организма", – уточнила Сорокина.
Следующими проявлениями, на которые родителям следует обратить внимание, являются:
изменение аппетита – ребенок стал больше или меньше кушать;
нарушение сна – трудно засыпает, слишком рано встает;
ребенок стал излишне спокоен, тихим, закрылся в себе, хотя ранее был довольно активным;
ребенок наоборот – стал более агрессивным.
Пережитое им в 2014-м, в 2015-м годах может проявиться в самочувствии через годы.
"Дети, особенно подросткового возраста, часто говорят – со мной всё хорошо. Это подростковая особенность храбриться. К тому же, детки понимают, что их родители и так в сложном положении, поэтому они не хотят расстраивать свои мам и пап, и в результате начинают играть в свою игру – "со мной всё хорошо". Это чтобы маме и папе не становилось хуже, нежели есть сейчас. Но если ребенок пережил обстрелы, находился в зоне активных боевых действий, с ним все в порядке быть не может. Родители должны наблюдать за любыми деталями в изменении поведения ребенка, это уже сигнал, что с ним что-то происходит. Правильнее, конечно, сразу обратиться к специалистам, если нет возможности – пытаться с ребенком поговорить, чтобы понять, что с ним происходит", – уточнила Марина Сорокина.
Можно понаблюдать за рисунками ребенка – обратить внимание на тематику, сюжет, на форму объектов, на цветовую гамму.
"Дети часто проигрывают травмирующие их сюжеты и прорисовывают их. Это могут быть – война, различные скелеты, пугающие мифические животные. Если вы замечаете подобное на рисунках ребенка – это тревожный сигнал", – прокомментировала психолог.
Сорокина отметила, что существуют специальные психологические тесты, которые позволяют выявить у ребенка "травму войны". "Но родители сами с ними работать не смогут, тестирование должен проводить специалист", – сказала она.
"Родителям важно знать, что обязательно с ребенком нужно обсуждать произошедшее, - подчеркивает психолог. - А родители, часто боясь нанести повторную травму, закрывают тему произошедшего. Но нужно говорить: что это нормально, что ты испугался, ты не трус, мне тоже было страшно, но мы сейчас вместе, мы в безопасности, нам ничего не угрожает, я о тебе позабочусь. Нужно максимально говорить и позволить ребенку проживать свои чувства. Детки опираются на пример взрослых, и если мама и папа станут говорить на такие темы, то и ребенку будет легче. Это поможет ему прожить свои чувства, не оставить страх где-то в теле в виде болезненных симптомов, а выплеснуть его наружу. Свои страхи можно рисовать, а потом с рисунком делать все, что ребенок пожелает – порвать, сжечь, выбросить. Также нарисованные страхи можно трансформировать в нечто смешное, дорисовывая".
Теги: Донбасс, здоровье, война, дети, травма
- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске17:54
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- "Ни славы, ни почестей. Розыск прекращен", - в НП сообщили о ликвидации предателя из Мариуполя22:27
- В Украине новые правила регистрации браков: анализы для молодоженов22:02
- На Донетчине детей не пускали на финал патриотической игры21:44
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии19:29
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
- "Два дня ждал эту новость", - волонтер рассказал о новой победе "третьей силы" на Светлодарской дуге