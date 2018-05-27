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Прежнего Донбасса никогда уже не будет
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что восстановить прежнюю экономическую модель деоккупированного Донбасса будет невозможно. При этом он отметил, что у правительства на данный момент нет точной информацией о состоянии инфраструктуры на временно неподконтрольной территории.
"По имеющейся информации, это будет огромный вызов для Украины. Потому что структура сильно пострадала за эти годы. Плюс, огромное количество затопленных шахт, разрушенных предприятий. То есть вопрос безработицы будет одним из самых актуальных", – пояснил Тука в эфире "Прямого".
Вместе с тем, он отметил, что металлургические предпритияи в регионе оснащены современным оборудованием и их работу можно будет попытаться восстановить. Другое дело – шахты.
"Что касается рудников, то я с вероятностью на 99% могу сказать, что после того, как они подверглись такому процессу, как неконтролируемое затопление, восстановить их деятельность практически и невозможно, и неэффективно, и не нужно", – считает Тука.
По его словам, сейчас возникает вопрос: что делать с безработицей, которая неизбежно будет на Донбассе.
"И возникает огромный вопрос социума: что делать с большим количеством безработных людей? Я провел не менее пяти круглых столов с участием и академических и бизнес, и Торгово-промышленной палатой относительно будущего Донбасса. Во-первых, все эксперты отмечают, что того Донбасса, который был до войны, уже не будет. Но, вместе с тем, каких-то реальных, конкретных предложений видения, что сделать с Донбассом в будущем, пока в обществе не существует. К сожалению, превалируют шапко-закидательные, лихо-залихватские покушения – давайте построим "Силиконовую долину" вторую. Это несерьезно просто", – подчеркнул замминистра.
Теги: Донбасс, восстановление, деоккупация, Тука
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- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
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